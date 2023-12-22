Эксперт рассказал, чего ожидать от цен на яйца

Андрей Карпов объяснил, с чем связаны перепады в стоимости на яйца.

Стоимость куриного яйца на территории России за период с января по май 2024 года упала на 12,4 процентов. Журналисты телеканала "360.ru" узнали у специалиста по ритейл-рынку Андрея Карпова о том, чего ожидать от цен на данный продукт питания. Он отметил, что по яйцам действительно фиксируется снижение стоимости с начала текущего года. Эксперт добавил, что на Псахальные праздники цены могли увеличиваться.

Ситуация объективная, потому что ранее рост цен был связан с высоким спросом на фоне приближающегося Нового года. И, как мы уже отмечали ранее, с начала января цены потихоньку пошли вниз. Цены продолжают снижаться. Андрей Карпов, эксперт

Андрей Карпов полагает, что ситуация будет связана с тем предложением, которое будет формироваться на рынке. Он добавил, что самое низкое предложение фиксировали в конце 2023 года. Такой упадок объема продукции оказался обусловлен рядом факторов, в том числе птичьим гриппом. Сейчас эпидемиологическая обстановка по стране остается в целом стабильной. Эксперт полагает, что если не произойдет каких-либо ЧС, то в краткосрочном периоде в несколько месяцев покупателям можно будет не ожидать роста цен на яйца.

Петербуржцы тратят около 33 тыс. рублей в месяц на доставку готовой еды.

Фото: Piter.tv