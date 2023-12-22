Петербуржцы тратят около 33 тыс. рублей в месяц на доставку готовой еды

С января по апрель 2024 года траты россиян на еду и продукты из доставки увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители Северной столицы стали чаще пользоваться услугами сервисов доставки еды, при этом тратя в среднем 33 тыс. рублей на готовые блюда. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на данные внутригородской службы доставки и сети экспресс-складов "Даркстор у дома".

С января по апрель 2024 года траты россиян на еду и продукты из доставки увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также возросла доля тех, кто пользуется этими услугами, с 62% до 74%.

Петербург отстает от Москвы по средним тратам за месяц всего на две тыс. рублей. Рост показателя связан с увеличением количества заказов через приложения, а не с повышением цен на продукцию. Чаще всего покупки в интернете совершали женщины и граждане РФ в возрасте от 25 до 44 лет.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял 40-ое место рейтинга по доле просроченных кредитов.

Фото: Pxhere