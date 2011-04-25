С начала года пассажиры вокзалов в Петербурге и Ленобласти сдали 230 тыс. единиц вторсырья

Больше всего вторсырья принял вокзал в Выборге – 67,2 тыс. единиц.

В роботизированные установки на вокзалах Октябрьской железной пассажиры сдали свыше 230 тыс. единиц пластиковой и алюминиевой тары с начала 2025 года.

Больше всего вторсырья принял вокзал в Выборге – 67,2 тыс. единиц, второе место у Балтийского вокзала (27,4 тыс. единиц), на третьем оказался Московский вокзал (24,6 тыс. единиц). В обмен на сданную для переработки бутылку или банку начисляются поощрительные баллы. Эти бонусы можно использовать для получения скидок у компаний-партнеров.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга сдали 1,6 тонн старой одежды через экобоксы на вокзалах. Все собранные материалы направляются в специализированный пункт переработки, где осуществляется их сортировка.

Фото: пресс-служба ОЖД