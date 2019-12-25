Пассажиры и жители Петербурга сдали 1,6 тонн старой одежды через экобоксы на вокзалах

Все собранные материалы направляются в специализированный пункт переработки, где осуществляется их сортировка.

В январе–апреле 2025 года пассажиры и горожане Петербурга передали на переработку 1,6 тонны ненужной одежды и текстильных изделий посредством специальных экологичных контейнеров, установленных на железнодорожных станциях северной столицы:

Московский вокзал принял 321 килограмм;

Ладожский вокзал собрал 342 килограмма;

Балтийский вокзал передал на утилизацию 260 килограммов;

Финляндский вокзал отправил на переработку 186 килограммов;

Витебский вокзал стал лидером по объему сдаваемых вещей, собрав 490 килограммов.

Все собранные материалы направляются в специализированный пункт переработки, где осуществляется их сортировка. Предметы гардероба, сохранившие хорошее состояние, получают вторую жизнь, а непригодные изделия перерабатываются экологически безопасным способом.

Ранее мы сообщили о том, что на фестиваль "Корюшка идёт!" петербуржцев привез ретропоезд "Лахта".

Фото: Telegram / СПб-Главный