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В Шушарах второклассник попал в больницу после судорожного приступа и с отравлением наркотиком
Сегодня, 8:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах второклассник попал в больницу после судорожного приступа и с отравлением наркотиком

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Из школы в Шушарах госпитализировали второклассника с острым отправлением наркотиком. Об этом стало известно Piter.tv.

Второклассник утром 7 сентября был госпитализирован из школы в Шушарах с предварительным диагнозом: острое отравление наркотическими психоактивными психостимулирующими веществами, после судорожного приступа. Также у мальчика подозрение на COVID-19.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Семья полная, многодетная, на учетах в ОДН и ПНД не состоит.

Также в Шушарах мать во сне придавила двухмесячную дочь.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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