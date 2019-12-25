В Шушарах второклассник попал в больницу после судорожного приступа и с отравлением наркотиком

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Из школы в Шушарах госпитализировали второклассника с острым отправлением наркотиком. Об этом стало известно Piter.tv.

Второклассник утром 7 сентября был госпитализирован из школы в Шушарах с предварительным диагнозом: острое отравление наркотическими психоактивными психостимулирующими веществами, после судорожного приступа. Также у мальчика подозрение на COVID-19.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Семья полная, многодетная, на учетах в ОДН и ПНД не состоит.

Также в Шушарах мать во сне придавила двухмесячную дочь.

Фото: Piter.tv