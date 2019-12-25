В Шушарах мать во сне придавила двухмесячную дочь

Труп направили в морг для установления причины смерти.

В Шушарах мать во сне придавила двухмесячного ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился отец девочки. По его словам, жена во сне придавила ребёнка. Полицейские обнаружили тело малышки. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Семья полная, благополучная, на профилактическом учете не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее мать отравившегося 4-месячного малыша объяснила, почему он съел нейролептик.

Фото: Piter.tv