До 2040 года второй вестибюль станции метро "Театральная" могут открыть на месте Дома быта

Открытие второго выхода на станции метро "Театральная", расположенной на Лермонтовском проспекте рядом с Домом быта, возможно до 2040 года. Об этом сообщают "Ведомости Северо-Запад", ссылаясь на комментарий генерального директора Дома быта Светланы Филягиной.
Подземная часть станции уже готова, однако из-за отсутствия полноценных наземных выходов станция функционирует лишь транзитом. Полноценное использование станции запланировано на 2029 год.
Площадь самого Дома быта насчитывает приблизительно 6 тыс. "квадратов".
Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга
