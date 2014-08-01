Второй турнир "Кубок Лаврова и Семенова" начался в Петербурге

Турнир посвящён памяти выдающихся людей.

На стадионе "Петровский" проходят соревнования по мини-футболу, посвященные памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова и заслуженного работника культуры РСФСР, спортивного журналиста Валентина Семенова. В турнире участвуют 10 корпоративных и 10 детских команд.

Как пишет "Петербургский дневник", открытие турнира началось с исполнения гимна России Михаилом Гавриловым. После завершения аплодисментов в честь "Бессмертного полка", слово было предоставлено председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому.

Турнир посвящён памяти выдающихся людей. Кирилл Лавров был преданным болельщиком "Зенита", ни разу не пропустившим матч команды. Валентин Семенов много лет освещал спорт в газете "Вечерка". По инициативе Законодательного собрания газета, ставшая любимой для многих поколений, была вновь запущена. В этом году мы проводим турнир на призы "Вечернего Санкт-Петербурга", в который впервые включены детские команды", – отметил спикер.