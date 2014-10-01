Легендарный боец UFC Джефф Монсон приехал в Выборг

Приезд легенды вызван не только туризмом.

Известный боец UFC, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон был замечен в Выборге. Спортсмен прогуливался по историческому центру города в футболке цвета хаки с надписью "Команда Путина", охотно общался с поклонниками, фотографировался и раздавал автографы.

Как выяснилось, визит Монсона в Выборг связан не только с туризмом. 13 и 14 июня он проведет мастер-классы в местном клубе единоборств, о чем сообщается на странице клуба во "ВКонтакте".

Напомним, что Монсон — давний сторонник России. В 2018 году он получил российское гражданство, а в 2023-м официально отказался от гражданства США. Не исключено, что после Выборга Монсон задержится в Петербурге и Ленобласти для участия в ПМЭФ-2025. В 2024 году он уже был почетным гостем форума и выступал в качестве спикера.

Кроме спортивной карьеры, Монсон занимается политикой — он входит в совет депутатов городского округа Красногорска. С начала специальной военной операции боец активно поддерживает ВС РФ, встречается с ветеранами, состоит в Союзе добровольцев Донбасса и сделал татуировку с буквой Z.

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Фото:ВКонтакте / Владимир Кочетков