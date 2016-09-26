В Петроградском суде Петербурга рассматривают необычное дело о смене пола

Гражданка Татьяна снова захотела стать Михаилом.

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга начато рассмотрение необычного гражданского дела. Гражданин Михаил, ранее официально носивший имя Татьяна, обратился в суд с требованием установить юридический факт его принадлежности к женскому полу.

Согласно информации пресс-службы судов Петербурга, в 2023 году гражданка Татьяна прошла процедуру смены имени на Михаил, предоставив необходимые медицинские документы, но не осуществляя хирургического вмешательства. Однако в 2025 году Михаил принял решение вернуться к женскому полу. При обращении в органы ЗАГС ему было отказано в административном порядке с рекомендацией решить вопрос через суд.

Особенностью данного иска является то, что заявитель не требует внесения изменений в актовую запись о гражданском состоянии. Цель обращения - получение судебного решения, которое бы установило факт его принадлежности к женскому полу.

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