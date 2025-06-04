Суд запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks

Также суд постановил изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале "Леста Игры".

Таганский суд Москвы запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении собственника Wargaming Виктора Кислого и владельца компании "Леста Игры" Малика Хатажева, которые будут внесены в реестр экстремистов. Также суд постановил изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале "Леста Игры".

Ранее мы сообщали, что суд приговорил украинского военного к 16 годам за теракт в Курской области.

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