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Суд запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks

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Также суд постановил изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале "Леста Игры".

Таганский суд Москвы запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении собственника Wargaming Виктора Кислого и владельца компании "Леста Игры" Малика Хатажева, которые будут внесены в реестр экстремистов. Также суд постановил изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале "Леста Игры".

Ранее мы сообщали, что суд приговорил украинского военного к 16 годам за теракт в Курской области.

Видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Теги: world of tanks, москва, суд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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