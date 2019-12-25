Спрос на вторичное жилье в Петербурге растет третий месяц подряд

Особенно заметным рост стал в июле и августе.

В августе 2026 года интерес к приобретению квартир на вторичном рынке недвижимости Петербурга увеличился на 8% по сравнению с июлем. Такие данные приводят аналитики одного из крупных агентств недвижимости. Положительная динамика фиксируется уже три месяца кряду: после майского спада количество запросов начало расти в июне, июле и августе.

Пик активности пришелся на середину лета – в июле спрос прибавил 13% относительно июня. Таким образом, за два летних месяца показатель вырос почти на 23%. Несмотря на это восстановление, августовские значения пока не достигли прошлогоднего уровня и остаются на 12% ниже показателей августа 2025 года.

Особенно заметным рост стал в июле и августе. При этом важно разделять краткосрочную и годовую динамику: относительно начала лета ситуация улучшилась, но прошлогодний уровень пока не достигнут. Поэтому август скорее показывает изменение направления после весеннего снижения, чем возвращение рынка к прежним показателям Алла Шинкевич, генеральный директор агентства недвижимости "Невский Простор"

Ранее мы сообщили о том, что жильё в Ленобласти покупают по рыночным ставкам чаще, чем по льготным.

Фото: Piter.TV