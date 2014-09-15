Военные юристы Петербурга рассказали, будет ли вторая волна мобилизации

По мнению специалистов, многое зависит от поставленных задач и складывающейся обстановки.

Военные юристы юридической компании AQURAT в Петербурге поделились мнением, будет ли вторая волна мобилизации.

Очень много заявлений по этому поводу разного уровня должностных лиц, представителей власти, и они противоречивы. По нашим наблюдениям этот процесс [частичная мобилизация, – прим. ред.] постоянный, который то усиливается, то уменьшается. Пока мы не видим стопроцентного подтверждения, что в регионах одномоментно объявили "стоп колеса" по мобилизации.

Многое, по мнению юристов, зависит от поставленных задач и складывающейся обстановки.

Если личного состава не будет хватать, то конечно мобилизация продолжится. Также мы не должны забывать, что через какое-то время необходимо давать отдых призванным, производить смену личного состава. Решение об этом будет принимать генеральный штаб, точное количество мобилизуемых, скорее всего находится под грифом секретно или ДСП – для служебного пользования.

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