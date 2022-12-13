Бастрыкин считает мошенничеством смену пола только в документах

Глава СК рассказал о "лазейке" по частичной мобилизации.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола граждан только по документам. Соответствующее заявление руководитель надзорного ведомства рассказал участникам сессии Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз", организованной на площадке Петербургского международного юридического форума. Эксперт пояснил, что говорит о тех россиянах, которые сбежали с территории страны ради того, чтобы избежать частичной мобилизации населения.

То, что Европа им дает льготы, то это проблемы Европы. Смена пола на бумаге - это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность... Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Напомним, что министр по юстиции Константин Чуйченко в интервью ТАСС ранее говорил о том, что одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в отечественном саконодательстве может быть внесена отмена по смене пола в паспорте и иных документах без хирургической операции.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся с актрисой Мариной Гридасовой.

Фото и видео: ПМЮФ