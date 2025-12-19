  1. Главная
Семья петербуржцев пополнилась двойняшками во второй раз
Сегодня, 12:46
Благодаря врачам Городского перинатального центра №1 близнецы Ангелина и Константин появились на свет естественным путем.

Новый год начался со счастливого события для семьи Запольских в Петербурге: 2 января у Анны и Александра родилась двойня. Об этом сообщили в Смольном накануне. 

Благодаря врачам Городского перинатального центра №1 близнецы Ангелина и Константин появились на свет естественным путем. А 7 лет назад в семье родились сестры Амелия и Милана. Рождение двойняшек во второй раз – редкий случай в медицинской практике. 

В администрации Северной столицы напомнили, что действует программа поддержки семей с детьми. Город занимает лидирующие позиции в области репродуктивной медицины, охраны здоровья матери и ребенка. 

Ранее мы рассказывали о том, что самыми популярными именами для младенцев в Ленобласти стали София и Михаил. 

Фото: пресс-служба Смольного 

