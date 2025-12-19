Семья петербуржцев пополнилась двойняшками во второй раз

Благодаря врачам Городского перинатального центра №1 близнецы Ангелина и Константин появились на свет естественным путем.

Новый год начался со счастливого события для семьи Запольских в Петербурге: 2 января у Анны и Александра родилась двойня. Об этом сообщили в Смольном накануне.

Благодаря врачам Городского перинатального центра №1 близнецы Ангелина и Константин появились на свет естественным путем. А 7 лет назад в семье родились сестры Амелия и Милана. Рождение двойняшек во второй раз – редкий случай в медицинской практике.

В администрации Северной столицы напомнили, что действует программа поддержки семей с детьми. Город занимает лидирующие позиции в области репродуктивной медицины, охраны здоровья матери и ребенка.

Ранее мы рассказывали о том, что самыми популярными именами для младенцев в Ленобласти стали София и Михаил.

Фото: пресс-служба Смольного