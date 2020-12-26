На Октябрьской набережной ввели в эксплуатацию ЖК со встроенным детсадом

В него смогут ходить 60 детей.

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома со встроенным детским садом на 60 мест на Октябрьской набережной. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Помещения детского сада расположены на 1 этаже. В учреждении предусмотрены отдельные входы для детских групп, на территории жилого комплекса организованы две детские площадки для игр и отдыха, а также места для прогулок и занятий физкультурой.



ДОУ возводилось в рамках заключенных соглашений с инвесторами.

Ещё один инвестор сдал ЖК со встроенным детским садом на 50 мест на Московском проспекте.

Фото: портал "Строительный Петербург"