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На Октябрьской набережной ввели в эксплуатацию ЖК со встроенным детсадом
Сегодня, 16:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Октябрьской набережной ввели в эксплуатацию ЖК со встроенным детсадом

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В него смогут ходить 60 детей.

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома со встроенным детским садом на 60 мест на  Октябрьской набережной. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Помещения детского сада расположены на 1 этаже. В учреждении предусмотрены отдельные входы для детских групп, на территории жилого комплекса организованы две детские площадки для игр и отдыха, а также места для прогулок и занятий физкультурой.

ДОУ возводилось в рамках заключенных соглашений с инвесторами.

 Ещё один инвестор сдал ЖК со встроенным детским садом на 50 мест на Московском проспекте.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: дети, детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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