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Инвестор сдал ЖК со встроенным детским садом на 50 мест на Московском проспекте
Сегодня, 15:39
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Инвестор сдал ЖК со встроенным детским садом на 50 мест на Московском проспекте

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Детский сад находится в 3 секции проекта и занимает 2 этажа.

Застройщик ввёл в эксплуатацию многоквартирный дом со встроенным детским садом на 50 мест в ЖК "iD Moskovskiy" на Московском проспекте. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад находится в 3 секции проекта и занимает 2 этажа. Учреждение рассчитано на три группы: младшая (3-4 лет), средняя (4-5 лет), старшая (5-7 лет). Для каждой возрастной категории предусмотрены отдельные спальни, раздевалки, групповые и туалетные комнаты. Есть кабинеты для занятий с логопедом, процедурная и медкабинет, а также соляная комната.

Во дворе оборудованы три игровые площадки с покрытием из гранитной крошки с теневыми навесами и игровым оборудованием. Дошкольное учреждение будет передано городу на безвозмездной основе.

Также в "Солнечном городе" появился седьмой детский сад.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: детский сад, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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