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Под Петербургом заметили дикого яка
Сегодня, 15:10
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Под Петербургом заметили дикого яка

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Эти животные адаптировались к жизни в регионе.

В Приозерском районе в минувшие выходные заметили дикого яка. Эти животные поселились в Ленобласти несколько лет назад, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу 30 сентября. 

Яки относятся к сельскохозяйственным видам. Эти животные уже адаптировались к жизни в регионе. 

Яки обладают прекрасным обонянием, а вот видят и слышат плохо. Учитывая данные особенности, в случае, если животное замечено на проезжей части, не следует полагать, что оно, заслышав шум приближающегося транспорта, поспешит удалиться. В этом случае, если позволяет дорожная обстановка, следует снизить скорость и дождаться, когда як покинет дорогу. 

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Кроме того, следует учитывать, что животное в некоторых случаях может представлять опасность. Яки не умеют мычать: они издают звуки, напоминающие похрюкивание. 

Если зверь начинает хрюкать и вилять хвостом, то лучше не стоять у него на пути. 

Управление просит граждан не проявлять излишнее внимание к животным, чтобы не вызывать их беспокойство, что может привести к смене установившегося местообитания животных, где они комфортно себя чувствуют. Вынужденная смена местообитания может привести к гибели животных.

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Ранее мы рассказывали о том, что на Елагином острове поселились бобры. 

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург | Питер

Теги: росприродназор, яки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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