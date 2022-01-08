Под Петербургом заметили дикого яка

В Приозерском районе в минувшие выходные заметили дикого яка. Эти животные поселились в Ленобласти несколько лет назад, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу 30 сентября.
Яки относятся к сельскохозяйственным видам. Эти животные уже адаптировались к жизни в регионе.
Яки обладают прекрасным обонянием, а вот видят и слышат плохо. Учитывая данные особенности, в случае, если животное замечено на проезжей части, не следует полагать, что оно, заслышав шум приближающегося транспорта, поспешит удалиться. В этом случае, если позволяет дорожная обстановка, следует снизить скорость и дождаться, когда як покинет дорогу.
Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу
Кроме того, следует учитывать, что животное в некоторых случаях может представлять опасность. Яки не умеют мычать: они издают звуки, напоминающие похрюкивание.
Если зверь начинает хрюкать и вилять хвостом, то лучше не стоять у него на пути.
Управление просит граждан не проявлять излишнее внимание к животным, чтобы не вызывать их беспокойство, что может привести к смене установившегося местообитания животных, где они комфортно себя чувствуют. Вынужденная смена местообитания может привести к гибели животных.
Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу
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Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург | Питер
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