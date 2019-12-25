"Я проиграл". Александр Сокуров рассказал о встрече с главой ЗакСа Петербурга

Они обсуждали разгон градозащитного сообщества и культурную жизнь Петербурга.

Александр Сокуров рассказал о встрече с спикером ЗакСа Александром Бельским, которая состоялась 19 июля. Его обращение опубликовал бывший депутат Максим Резник. 19 июля Сокуров действительно был в ЗакСе, фотографией с ним в интерьерах Мариинского дворца делился Борис Вишневский.

Как говорится в обращении, беседа кинорежиссера и спикера продолжалась час. Александр Сокуров передал Бельскому копию письма губернатору, в котором говорилось о разгоне градозащитного движения Петербурга. Также он писал Валентине Матвиенко, но не получил ответа.

Александр Николаевич убеждал меня, что в Законодательном собрании будет создана особая комиссия по градозащитным проблемам. И в эту комиссию войдут "уважаемые люди". При этом никаких разъяснений от руководителя ЗАКСа о причинах столь радикального разворота по отношению к общественному движению, которое поддерживали Президент страны и глава Совета Федерации, я не получил.

По словам режиссера, на некоторые имена градозащитников Бельский реагировал как будто бы раздраженно и не хотел, чтобы они участвовали в общественной жизни города.

Сокуров отметил, что пойти по тому пути, о котором он мечтал, не удалось.

Как гражданин России, как житель города сообщаю о своем поражении. Что-то мы за эти годы все же смогли сделать. Но надо было сделать больше. Можно сказать, что нам не дали исполнить нашу миссию. И можно сказать, что сами не смогли.

Максим Резник счел, что данное обращение можно считать концом Петербургской градозащитной "группы Сокурова".

Фото: Telegram / Борис Вишневский