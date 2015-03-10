Беглов встретился с абхазскими студентами и школьниками в Академии талантов Петербурга

Губернатор рассказал о программе поддержки абитуриентов из Абхазии и исторических связях между народами.

Губернатор Александр Беглов провел встречу с делегацией из Абхазии в Академии талантов на Лафонской улице. В мероприятии участвовали 42 школьника и 8 студентов многоотраслевого колледжа, которые с 25 октября отдыхают в лагере "Заря" по приглашению главы города.

Беглов отметил историческую связь между народами: "Более 600 воинов из Абхазии защищали блокадный Ленинград. На Аллее Памяти Пискарёвского кладбища установлена мемориальная плита "Защитникам блокадного Ленинграда — уроженцам Абхазии"". Программа пребывания включает: обзорные экскурсии по Петербургу и Кронштадту, посещение музеев и исторического парка "Россия — Моя история", подготовку к чемпионату "Профессионалы" в колледжах кулинарного мастерства и туризма.

Отвечая на вопросы о высшем образовании, губернатор пояснил, что абитуриенты из Абхазии могут поступать в петербургские вузы по квоте Правительства РФ через сайт Минобрнауки. Участница встречи Анна Керселян поблагодарила организаторов: "Россия и Абхазия — два друга, две сестры". Беглов пожелал студентам успехов в учебе и пригласил абхазских выпускников на праздник "Алые паруса" в 2026 году.

Фото: Смольный