Небо Выборга осветила яркая вспышка света

Вечером местная электросетевая компания фиксировала аварию на ЛЭП.

Красную площадь Выборга осветила внезапная вспышка света. Местные жители публикуют видео, на которых виден яркий всполох в небе над городом.

По информации 47news.ru, незадолго до этого электросетевая компания ЛОЭСК регистрировала аварию в Выборге – на ЛЭП 10 кВ. В данный момент сотрудники компании осматривают место происшествия.

В начале ноября похожие кадры публиковали жители Всеволожска. Тогда из-за падения силового кабеля остались без света порядка 1,5 тыс местных жителей.

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