Во Всеволожске без света осталось 150 человек

Во Всеволожске вечером 11 ноября частично пропал свет. По информации издания 78.ru, причиной может служить падение силового кабеля на Еловой улице. Вспышки электричества от упавшего на ограждение кабеля озарили небо в Ленобласти.
Поначалу без света осталось более 1,5 тыс человек. Впоследствии для большей части жителей Всеволожска электричество по резервной схеме вернули, однако 150 человек так и остаются в темноте.
Ранее сообщалось, что во время пожара в "двушке" на Заводском проспекте пострадал петербуржец.
Видео: ВКонтакте / Александра Носова
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