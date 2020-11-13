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При вспышке горючих паров на Кировском заводе пострадал рабочий
Сегодня, 17:10
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При вспышке горючих паров на Кировском заводе пострадал рабочий

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Пожара удалось избежать.

На Кировском заводе в Петербурге 20 апреля произошла вспышка горючих паров при проведении испытаний бака. Пострадал сотрудник завода, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент случился в цеху №342. К горению вспышка не привела. На место прибыли сотрудники МЧС и "скорой помощи", они осматривают пострадавшего. 

В конце марта на заводе произошел пожар в одном из цехов. Из-за загоревшего пресса пострадал один из работников завода в возрасте 23 лет – вспыхнуло масло в оборудовании.

Фото: ВКонтакте / Кировский завод

Теги: кировский завод
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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