При вспышке горючих паров на Кировском заводе пострадал рабочий

Пожара удалось избежать.

На Кировском заводе в Петербурге 20 апреля произошла вспышка горючих паров при проведении испытаний бака. Пострадал сотрудник завода, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент случился в цеху №342. К горению вспышка не привела. На место прибыли сотрудники МЧС и "скорой помощи", они осматривают пострадавшего.

В конце марта на заводе произошел пожар в одном из цехов. Из-за загоревшего пресса пострадал один из работников завода в возрасте 23 лет – вспыхнуло масло в оборудовании.

Фото: ВКонтакте / Кировский завод