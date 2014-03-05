На Кировском заводе произошёл пожар в одном из цехов

Пожар рабочие завода потушили сами.

На Кировском заводе в Петербурге произошёл пожар в одном из цехов. Об этом 24 марта Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. Выяснилось, что из-за загоревшего пресса пострадал один из работников завода в возрасте 23 лет – вспыхнуло масло в оборудовании.

Молодой человек надышался смеси дымов и почувствовал себя плохо, однако от госпитализации отказался. Пожар рабочие завода потушили сами до приезда спасателей.

Ранее мы сообщали, что у Петропавловской крепости в Петербурге 6 человек упали с аэросаней на лёд.

Фото: Piter.tv