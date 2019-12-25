В библиотеке А. Аалто прошла всероссийская конференция "Среда обитания"

С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель главы районной администрации Валерий Савинов.

В библиотеке А. Аалто 7 апреля в рамках VIII Всероссийской конференции Центров молодежного инновационного творчества состоялась рабочая встреча руководителей ЦМИТов из различных регионов и городов России: Москвы и Московской области, Пензы, Саратова, Волгограда, Татарстана, Иркутска, Санкт-Петербурга. Мероприятие посетили представители Выборгской администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель главы районной администрации Валерий Савинов. Он отметил, что Выборг не случайно выбран одной из площадок конференции, так как в городе успешно реализуется ряд инновационных проектов.

О работе Центра молодежного инновационного творчества "Выборг", который находится на улице Сборной, дом 2, рассказала его директор Екатерина Сироткина. Основными задачами ЦМИТ являются вовлечение в инновационную деятельность и развитие производственных навыков у молодежи, а также сопровождение наиболее способных учеников и ярких проектов в части грантовой поддержки.

В ходе конференции также обсудили взаимодействие с промышленными предприятиями. В частности, о возможности предоставления льготных условий при создании технопарков на производствах, работающих совместно с ЦМИТами.

С 4 по 8 апреля в Санкт-Петербурге и Ленобласти проходит VIII Всероссийская конференция Центров молодежного инновационного творчества. Мероприятие организуется ежегодно в разных регионах РФ.

Также накануне в Выборге открылся молодежный коворкинг-центр.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО