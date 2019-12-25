В праздники все службы "Мостотреста" работают круглосуточно

Специалисты принимают, обрабатывают и передают информацию о текущем состоянии инженерных сооружений.

На рабочих местах новогоднюю ночь встретят 40 сотрудников "Мостотреста". В том числе специалисты аварийно-дежурного управления, управления механизации, управления по надзору и других подразделений, которые обеспечивают бесперебойное функционирование мостового хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Диспетчерская служба "Мостотреста" работает круглосуточно. Специалисты принимают, обрабатывают и передают информацию о текущем состоянии инженерных сооружений. В том числе необходимо оперативно реагировать на аварийные ситуации, о которых сообщают МЧС и профильные городские службы, а также на запросы "Волго-Балта" о технической разводке мостов для прохождения судов, которые случаются и в зимнее время.

Ранее стало известно, что на строительство первого участка Большого Смоленского моста потратят 2,6 млрд рублей.

Фото: Мостотрест