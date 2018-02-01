Все происшествия в Петербурге за 1 февраля: фото и видео

Канал Piter.tv подготовил для вас ежедневную подборку всех происшествий за последние 24 часа.

Последние 24 часа в Санкт-Петербурге выдались воистину жаркими. Что только не приключилось в нашем городе. Перестрелки с полицией, страшные аварии в центре города, пожар повышенного уровня сложности и многое другое. Конечно же, метро пару раз закрыли. Остается только собрать это для вас в один материал, сделать всем спискам список происшествий в Культурной столице за последние сутки.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 1 февраля

1. На Индустриальном проспекте произошла перестрелка с сотрудниками полиции. Группа злоумышленников ограбила ювелирный магазин и попыталась скрыться на авто. Однако за ними поехала полиция. Все это вытекло в перестрелку на Ветеранах. Одного задержали, остальные скрылись.

2. На "Ленфильме" в пожаре пострадало 800 кв. метров. По некоторым данным загорелись декорации на четвертом этаже. И автобус. Огонь быстро распространился по помещению. Огнеборцы тушили пожар с 3 часов ночи до 9 утра. Весь район "Жемчужной плазы" был окутан дымом"

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3. На Предпортовой улице в аварии серьезно пострадал пешеход. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте, и в нее врезался "Мерседес". Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

4. На Невском проспекте автомобиль врезался в мусорные баки и перевернулся на встречке. "Хендай Солярис" неожиданно пересек встречку и перевернулся на обочине, врезавшись в мусорные баки. Очевидцы помогли вытащить водителя и пассажиров из покорёженного авто. Прохожие отметили, что человек находился в неадекватном состоянии.

5. На Дворцовом мосту "Волга" протаранила автомобиль SMART. После тарана отечественным автомобилем, пострадавшая машина оказалась на островке безопасности.

6. В Петербурге депутата избили в собственном подъезде. Оппозиционера подкараулили в парадной избили, ограбили и скрылись.

7. В петербургском метро пассажир азиатской внешности кричал и призывал всех к джихаду. на станции метро "Площадь Александра Невского" в вагон зашел неопрятно гражданин азиатской внешности, который после того как поезд тронулся стал подходить к каждому пассажиру и кричать в лицо: "уважаемые пассажиры, я призываю вас к джихаду, я призываю вас к борьбе". Об этом рассказал очевидец происходящего. По его словам, в руках мужчины была исламская газета.

8. Утром под колесами электрички погиб молодой петербуржец . 23-летний парень шел в наушниках и не услышал приближающуюся электричку.

9. В Петербурге ОМОН распугал покупателей универсама "Народный". В универсам "Народный", расположенный на проспекте Косыгина, наведался ОМОН. Позднее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что в магазине проводились профилактические мероприятия .

10. Момент массовой аварии на КАД попал на видеорегистратор. Сразу 5 машин не смогли разъехаться. ДТП было замечено на внутреннем кольце КАД, в 9.00, после съезда на Колтушское шоссе. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

11. На улице Разъезжая неадекват кидался на машины. Центральном районе неадекватный петербуржец вышел на проезжую часть дороги и пытался помешать движению автомобилей. Сообщается, что мужчина создавал опасную ситуацию в течение продолжительного времени.

12. На улице Калинина столкнулись маршрутка и легковушка "Аксель Моторс". столкнулись пассажирский микроавтобус с людьми на борту и светло-серый седан компании "Аксель Моторс". Судя по видео, оба транспортных средства серьезно пострадали. Они остановились на перекрестке и перекрыли часть трамвайных путей.

13. На Петергофском шоссе сбили пешехода. пострадавший пешеход жив, но получил травмы. Степень их серьезности устанавливают медики.

14. На "Технологическом институте" скончался молодой мужчина. у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья в вагоне поезда, который следовал по синей ветке. Около трех часов дня пассажиры вывели петербуржца на платформу станции "Технологический институт-1", где тот скончался. Сообщается, что мужчина на вид 40 лет.