На улице Калинина столкнулись маршрутка и легковушка "Аксель Моторс"

В Петербурге столкнулись микроавтобус и легковушка.

Маршрутка и легковушка столкнулись на юге Петербурга. Канал Piter.TV публикует видео с места аварии.

ЧП произошло сегодня днем, 1 февраля, на улице Калинина. В светлое время суток здесь столкнулись пассажирский микроавтобус с людьми на борту и светло-серый седан компании "Аксель Моторс". Судя по видео, оба транспортных средства серьезно пострадали. Они остановились на перекрестке и перекрыли часть трамвайных путей. В районе ДТП может возникнуть пробка.

Автором видео, судя по всему, стал водитель легковушки. Он отдельно снял на камеру свой тормозной путь, который составил несколько метров. К счастью, в ходе ДТП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте автомобиль врезался в мусорные баки и перевернулся на встречке.

Видео: Piter.TV