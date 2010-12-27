В Волгограде маршрутка с пассажирами протаранила стоящий грузовик

В результате ДТП 6 пассажиров маршрутки оказались в больнице.

Сегодня утром, 6 ноября, в Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали 6 пассажиров.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщает, что ДТП произошло сегодня около 8 утра. 46-летний водитель пассажирской "Газели" въехал в припаркованный грузовой автомобиль "Freightliner". В результате ДТП 6 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

МВД Волгограда уточняет, что водитель "Газели" снял опознавательные знаки и заявил, что подвозил знакомых. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Сегодня ранее: В Курской области в ДТП с легковой иномаркой и КАМАЗом погибли 5 человек (фото).

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области