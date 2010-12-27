Под Курском в лобовом ДТП с легковушкой и КАМАЗом погибли 5 человек

Авария произошла около 4 утра на на 13-м км автодороги Щигры — Колпна.

Сегодня, 6 ноября, под Курском произошло ДТП, в котором погибли 5 человек.

Сообщается, что авария произошла на 13 километре автодороги Щигры - Копна около 4 утра. На трассе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль "Ауди 100" и КАМАЗ. В результате столкновения обе машины вылетели с дороги, легковушку буквально подмяло под большегруз.

В ДТП погибли водитель легковушки и 4 его пассажира. ГИБДД выясняет все подробности аварии.

Сегодня ранее: На Кубани поезд отрезал ногу опоздавшей женщине (видео с моментом ЧП).

Фото: HUE