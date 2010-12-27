  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Курском в лобовом ДТП с легковушкой и КАМАЗом погибли 5 человек
Сегодня, 8:33
57
MShaffter

Под Курском в лобовом ДТП с легковушкой и КАМАЗом погибли 5 человек

0 0

Авария произошла около 4 утра на на 13-м км автодороги Щигры — Колпна.

 

Сегодня, 6 ноября, под Курском произошло ДТП, в котором погибли 5 человек.

Сообщается, что авария произошла на 13 километре автодороги Щигры - Копна около 4 утра.  На трассе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль "Ауди 100" и КАМАЗ. В результате столкновения обе машины вылетели с дороги, легковушку буквально подмяло под большегруз.

В ДТП погибли водитель легковушки и 4 его пассажира. ГИБДД выясняет все подробности аварии.

Сегодня ранее: На Кубани поезд отрезал ногу опоздавшей женщине (видео с моментом ЧП).

Фото: HUE

 

Теги: кадры с места, лобовое дтп, новости курской области, новости россии, происшествия, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии