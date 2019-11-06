Видео: На Кубани поезд отрезал ногу опоздавшей женщине

В Краснодарском крае отходящий от станции поезд отрезал молодой женщине ногу.
ЧП произошло на станции Кавказская Краснодарского края 1 ноября в вечернее время. Мужчина и женщина 1984 года рождения опаздывали на поезд "Москва - Грозный" и пытались заскочить в тамбур одного из вагонов. Мужчина смог запрыгнуть, а женщина споткнулась и упала на пути. Женщине отрезало голеностоп левой ноги.
Примечательно, что в тамбуре находился начальник поезда, который отвечает за безопасность. По данному факту следственными органами ведется проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
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Видео: HUE
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