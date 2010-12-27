В Адыгее нашли тело 16-летней школьницы, которая пропала в мае по дороге из школы

Убийца показал примерное место захоронения.

В Майкопе найдено тело школьницы, которая пропала по дороге из школы 24 мая 2019 года.

Piter.TV накануне сообщал, что следственным органам и оперативникам удалось вычислить и задержать убийцу 16-летней девочки, которая вышла из лицея 24 мая и бесследно пропала. 47-летний, ранее судимый, мужчина под действием неопровержимых улик сознался в убийстве школьницы.

Сегодня, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Адыгее Руслана Сетова сообщает, что убийца показал примерное место захоронения убитой им школьницы. Девочка найдена на территории Майкопа. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.TV