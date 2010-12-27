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В Адыгее нашли убийцу 16-летней школьницы, пропавшей в мае по дороге из школы
Сегодня, 16:00
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MShaffter

В Адыгее нашли убийцу 16-летней школьницы, пропавшей в мае по дороге из школы

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Девушка в мае вышла из лицея, где она училась, и бесследно пропала.

В Адыгее задержан убийца 16-летней школьницы, которая пропала по дороге из школы в мае нынешнего года.

Следком сообщает, что 16-летняя ученица лицея города Майкопа 24 мая 2019 года около 11 часов 10 минут вышла из учебного заведения и пропала. Школьницу искали все неравнодушные граждане, волонтеры и правоохранительные органы. По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Сейчас стало известно, что в ходе слаженной работы следователей и оперативников установлен подозреваемый в убийстве девочки. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. Под давлением неопровержимых улик мужчина признался в убийстве школьницы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: В Сибири задержаны 6 членов преступной группы, которые продавали через интернет-магазин героин в Новосибирске (видео задержания).

Фото: Рixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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