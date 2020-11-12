Маршрутчик подрезал троллейбус на Большом проспекте

По предварительной информации, никто не пострадал.

Вечером в четверг, 12 ноября, на Большом проспекте Петроградской стороны у дома №46 произошла авария, сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжение редакции Piter.TV попал момент ДТП. На кадрах видно, как троллейбус начал отъезжать от остановки, однако в этот момент в полосу начинает перестраиваться маршрутка. Получилось, что водитель маршрутного автобуса подрезал троллейбус. Уточним, что на кадрах не видно, включил ли водитель троллейбуса "поворотник". То есть уверенно сказать, кто является виновником столкновения, нельзя. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД не поступало. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Саперном переулке произошла массовая драка.

Видео: Piter.TV