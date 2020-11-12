В Саперном переулке произошла массовая драка

Заявитель уточнил, что в драке участвовало 12 человек.

Вечером в четверг, 12 ноября, в Саперном переулке у дома №6 произошла массовая драка, сообщил источник в правоохранительных органах.

Нетрезвые посетители кафе, который находится в указанном доме, начали конфликтовать. Словесная перепалка переросла в драку. Источник уточнил, что драка началась на улице, а затем продолжилась в заведении. Заявитель отметил, что в драке участвовало 12 человек. Разнимать посетителей пришлось сотрудникам полиции. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

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Видео: Piter.TV