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На Невском проспекте автомобиль врезался в мусорные баки и перевернулся на встречке

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На невском проспекте в результате аварии перевернулась машина с пассажирами.

Ночью 1 февраля на Невском проспекте произошла серьезная авария.Как сообщают очевидцы, автомобиль “Хендай Солярис”, сначала врезался в мусорные баки, а затем вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате ДТП пострадавших нет.
 
Инцидент произошел около дома номер 86. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением и заехал на тротуар, снеся на пути несколько баков с мусором. 
 
 
Свидетели событий помогли автомобилисту и пассажирам выбраться из перевернутого транспортного средства. По мнению некоторых прохожих, шофер находился в “неадекватном состоянии”. 
 
В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники полиции.
 
 
 
Видео и фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб.
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Теги: авария , дтп , мусор , мусорные баки , невский проспект
Категории: Новости СПб ДТП

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