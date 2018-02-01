На Невском проспекте автомобиль врезался в мусорные баки и перевернулся на встречке

На невском проспекте в результате аварии перевернулась машина с пассажирами.

Ночью 1 февраля на Невском проспекте произошла серьезная авария.Как сообщают очевидцы, автомобиль “Хендай Солярис”, сначала врезался в мусорные баки, а затем вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате ДТП пострадавших нет.

Инцидент произошел около дома номер 86. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением и заехал на тротуар, снеся на пути несколько баков с мусором.

Свидетели событий помогли автомобилисту и пассажирам выбраться из перевернутого транспортного средства. По мнению некоторых прохожих, шофер находился в “неадекватном состоянии”.

В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники полиции.

Видео и фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб.