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Конвейер, который контролирует уровень наполненности урн, создали в Петербурге
17 сентября, 10:08
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sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Конвейер, который контролирует уровень наполненности урн, создали в Петербурге

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Планируется, что конвейер станет частью веб-сервиса.

Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создала нейросетевой конвейер, вычисляющий уровень заполненности мусорного бака. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Планируется, что конвейер станет частью веб-сервиса. Он позволит провести автоматическую обработку жалоб на вывоз мусора от горожан. 

Петербуржцы будут сканировать QR-код, расположенный на мусорном баке, и делать его фото для заявки на вывоз мусора. После этого кадры поступят на вход нейросетевого конвейера. Заполненность бака определит классификатор. 

Ранее мы рассказывали о том, что за лето в Петербурге собрали более 161 тонны опасных отходов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: мусорные баки, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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