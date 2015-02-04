Конвейер, который контролирует уровень наполненности урн, создали в Петербурге

Планируется, что конвейер станет частью веб-сервиса.

Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создала нейросетевой конвейер, вычисляющий уровень заполненности мусорного бака. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Планируется, что конвейер станет частью веб-сервиса. Он позволит провести автоматическую обработку жалоб на вывоз мусора от горожан.

Петербуржцы будут сканировать QR-код, расположенный на мусорном баке, и делать его фото для заявки на вывоз мусора. После этого кадры поступят на вход нейросетевого конвейера. Заполненность бака определит классификатор.

Ранее мы рассказывали о том, что за лето в Петербурге собрали более 161 тонны опасных отходов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)