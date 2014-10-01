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За лето в Петербурге собрали более 161 тонны опасных отходов
17 сентября, 9:28
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За лето в Петербурге собрали более 161 тонны опасных отходов

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Были сданы батарейки, бытовая техника, люминесцентные и светодиодные лампы, термометры.

В Петербурге за лето собрали более 161 тонны опасных отходов. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Смольного. 

Специализированной системой приема опасных отходов за три месяца воспользовались почти 40 тыс. горожан. Были сданы батарейки, бытовая техника, люминесцентные и светодиодные лампы, термометры и другое. 

Отмечается, что посмотреть расположение всех точек и узнать, что именно там принимают, получится на Экологическом портале и в чат-боте @spb_sorting_bot в Telegram. 

Ранее мы рассказывали о том, что ученые ИТМО разработали установку, которая оценивает одноразовую посуду на биоразлагаемость. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: опасные отходы, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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