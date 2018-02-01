В петербургском метро пассажир азиатской внешности кричал и призывал всех к джихаду

В петербургской подземке мужчина призвал всех к джихаду.

В Санкт-Петербурге 31 января около 19.30 на станции метро "Площадь Александра Невского" в вагон зашел неопрятно гражданин азиатской внешности, который после того как поезд тронулся стал подходить к каждому пассажиру и кричать в лицо: "уважаемые пассажиры, я призываю вас к джихаду, я призываю вас к борьбе". Об этом рассказал очевидец происходящего. По его словам, в руках мужчины была исламская газета.

В связи со странным поведением гражданина, очевидец принял решение "пригласить" его в пикет полиции, и "после недолгих убеждений он был выведен мной из вагона и доставлен в пикет полиции", сообщает пассажир метрополитена.

Известно, что позже полицейским были вызваны оперативники из центра по борьбе с экстремизмом, а затем доставлен во второй отдел УВД на метрополитене по Санкт-Петербургу. Далее мужчиной стали беседовать специалисты.

Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург