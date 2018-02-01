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На "Ленфильме" в пожаре пострадало 800 кв.метров

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В Красносельском районе пожарные несколько часов тушили возгорание в здании "Ленфильма".

В ночь на 1 февраля по улице Тамбасова загорелось здание на территории “Ленфильма”. Пожар начался в ремонтном боксе. Ему присвоили повышенный уровень сложности. 
 
Инцидент произошел около двух часов ночи. Огнеборцы рассказывают, что в результате пострадало почти 800 квадратных метров пространства. Сведений о пострадавших или погибших нет. 
 
На месте  ликвидации последствий возгорания работали 80 человек личного состава ГУ МЧС по региону, а также пришлось задействовать 16 единиц техники. 
 
Потушить здание удалось к пяти часам утра. После того, как открытый огонь ликвидировали, спасатели занялись проливкой конструкций.
 
Видео: Piter.tv
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Теги: красносельский район , ленфильм , пожар , улица тамбасова
Категории: Новости СПб

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