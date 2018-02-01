На "Ленфильме" в пожаре пострадало 800 кв.метров

В Красносельском районе пожарные несколько часов тушили возгорание в здании "Ленфильма".

В ночь на 1 февраля по улице Тамбасова загорелось здание на территории “Ленфильма”. Пожар начался в ремонтном боксе. Ему присвоили повышенный уровень сложности.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Огнеборцы рассказывают, что в результате пострадало почти 800 квадратных метров пространства. Сведений о пострадавших или погибших нет.

На месте ликвидации последствий возгорания работали 80 человек личного состава ГУ МЧС по региону, а также пришлось задействовать 16 единиц техники.

Потушить здание удалось к пяти часам утра. После того, как открытый огонь ликвидировали, спасатели занялись проливкой конструкций.

Видео: Piter.tv