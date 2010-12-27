Утром под колесами электрички погиб молодой петербуржец

Молодой человек не услышал предупредительный сигнал машиниста электрички.

Утром 1 февраля на перегоне между Лахтой и Новой Деревней электричка сбила молодого петербуржца, который шел в наушниках.

По информации Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ, 23-летний местный житель шел вдоль железнодорожных путей, слушая музыку. Машинист электрички сделал ему предупредительный сигнал, однако молодой человек перешел на соседний путь под колеса транспорта. После случившегося парень был еще жив, но помощь ему оказать уже не успели. Пострадавший умер в Скорой.

Стоит отметить, что данную ветку местные жители называют смертельной из-за перехода в створе Туристской улицы. За последнее время там погибло семь человек, а на ОАО "Российские железные дороги" было заведено уголовное дело. Также Piter.tv рассказывал, что на Туристской улице железнодорожный "переход смерти" обустроили светодиодными полосами.