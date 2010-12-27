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На Предпортовой улице в аварии серьезно пострадал пешеход
Сегодня, 8:39
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lesjasap
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На Предпортовой улице в аварии серьезно пострадал пешеход

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В Московском районе "Мерседес" сбил перебегающую дорогу женщину.

В Московском районе Петербурга вечером произошла авария. Человек перебегал дорогу в неположенном месте. Его сбила иномарка, водитель которой не заметил пешехода в темноте. 
 
В ДТП попал автомобиль марки “Мерседес”. На Предпортовой улице около пятого дома вне зоны пешеходного перехода на проезжую часть вышла женщина. Иномарка не успела затормозить и врезалась в “препятствие”. 
 
В результате столкновения с транспортным средством пострадавшая получила тяжелые травмы. Петербурженку госпитализировали. 
 
В настоящее время делом занимается полиция.
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Теги: авария , дтп , московский район , пешеход , пострадал человек , предпортовая улица
Категории: ДТП Новости СПб

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