На Предпортовой улице в аварии серьезно пострадал пешеход

В Московском районе "Мерседес" сбил перебегающую дорогу женщину.

В Московском районе Петербурга вечером произошла авария. Человек перебегал дорогу в неположенном месте. Его сбила иномарка, водитель которой не заметил пешехода в темноте.

В ДТП попал автомобиль марки “Мерседес”. На Предпортовой улице около пятого дома вне зоны пешеходного перехода на проезжую часть вышла женщина. Иномарка не успела затормозить и врезалась в “препятствие”.

В результате столкновения с транспортным средством пострадавшая получила тяжелые травмы. Петербурженку госпитализировали.

В настоящее время делом занимается полиция.