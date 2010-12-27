В Петербурге ОМОН распугал покупателей универсама "Народный"

В МВД рассказали о причин визита ОМОНа.

Утром 1 февраля очевидцы сообщили, что в универсам "Народный", расположенный на проспекте Косыгина, наведался ОМОН. Позднее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что в магазине проводились профилактические мероприятия.

В ведомстве рассказали, что приезд полиции и бойцов Росгвардии был организован для профилактики соблюдения миграционного законодательства.

Напомним, что в прошлом году в магазине было зафиксировано массовое отравление мигрантов, являющихся сотрудниками заведения. Однако судебные приставы не смогли закрыть "Народный", так как не удалось разыскать владельцев организаций. Тогда поступила информация, что рейды будут повторяться до тех пор, пока не найдется ответственное юридическое лицо.