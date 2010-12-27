Роспотребнадзор проиграл суд "Народному", в котором отравились сотрудники

Засудить универсам "народный" не удалось из-за множества ошибок в материалах Роспотребнадзора.

Петербургский Роспотребнадзор проиграл суд универсаму "Народный" в деле о массовом отравлении сотрудников магазина. Дело в том, что ведомство спешило прекратить работу универсама, в результате чего, не справилось с оформлением бумаг.

В городском суде Петербурга сообщили, что В отношении трех юрлиц-владельцев "Народного" были предъявлены материалы о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Однако ни один из них не удалось принять к рассмотрению. Выяснилось, что в материалах оказалось большое количество процессуальных и фактических ошибок. Самым грубым нарушением посчитали то, что Роспотребнадзор лишил собственников универсама права на защиту.

Также отмечается, что санитарные врачи не уточнили, какие действующие правила и нормы нарушены, а акт о проведении расследования массовых инфекционных заболеваний и отравлений указан 1 октября 2017 года. Несмотря на то, что инцидент произошел в конце октября текущего года.

В результате Красногвардейский суд вернул Роспотребнадзору материалы для исправления ошибок. Дела возбуждены по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" в отношении трех юридических лиц – "Пик", "Эдельвейс", "Лотта". Санкция данной статье – штраф до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возбуждено уголовное дело по факту отравления сотрудников универсама "Народный".