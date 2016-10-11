В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту отравления сотрудников универсама "Народный"

В Петербурге возбудили уголовное дела из-за массового отравления сотрудников.

Следственными органами СК по Петербургу возбуждено уголовное дело из-за отравления более 20 сотрудников магазина "Народный". Напомним, что на прошлой неделе пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу с одинаковым диагнозом.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В настоящее время установлено, что причиной массового заболевания стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил работниками петербургских организаций, которые несут ответственность за питание сотрудников универсама "Народный".