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В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту отравления сотрудников универсама "Народный"
Сегодня, 14:01
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Shdaria
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В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту отравления сотрудников универсама "Народный"

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В Петербурге возбудили уголовное дела из-за массового отравления сотрудников.

Следственными органами СК по Петербургу возбуждено уголовное дело из-за отравления более 20 сотрудников магазина "Народный". Напомним, что на прошлой неделе пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу с одинаковым диагнозом.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 

В настоящее время установлено, что причиной массового заболевания стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил работниками петербургских организаций, которые несут ответственность за питание сотрудников универсама "Народный". 

 
Теги: массовое отравление , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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