ОМОН потерпел поражение от пенсионеров, пытаясь закрыть "Народный"

Судебные приставы и силовики не смогли закрыть магазин "Народный".

Сотрудникам ОМОН и приставам не удалось закрыть универсам “Народный” несмотря на постановление суда.

Напомним, что в связи с массовым отравлением сотрудников заведения, город утвердил закрытие двух юридических лиц на территории магазина. Однако, сотрудникам ведомств не удалось разыскать владельцев организаций. В течение нескольких часов они находились в универсаме Красногвардейского района, но связаться с хозяином.

С 15 ноября решение суда должно было вступить в силу. Специалисты должны были оцепить помещения с продуктами на 60 суток. В связи с новостью о закрытии предприятия, местные жители устроили ажиотаж, скупая с полок все, что было на прилавках. На официальном сайте магазина указано, что все продукты имеют действующие сертификаты и лицензии.

Сообщается, что рейды оперативники будут регулярно повторяться, пока они не найдут ответственного юридического лица. В настоящее время универсам работает в штатном режиме.