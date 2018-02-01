На улице Разъезжая неадекват кидался на машины

В Центральном районе неизвестный сумасшедший кидался на проезжающие автомобили.

Центральном районе неадекватный петербуржец вышел на проезжую часть дороги и пытался помешать движению автомобилей. Сообщается, что мужчина создавал опасную ситуацию в течение продолжительного времени.

Инцидент произошел на пересечении улиц Разъезжая и Правды. Неизвестный кидался на проезжавшие машины. Причины такого поведения остается невыясненной. Пользователи соцсетей думаю, что мужчина был либо пьяным, либо имеет писхческое расстройство.

Очевидцы событий рассказали, что на место происшествия были вызваны представители полиции. Некоторые участники событий возмущаются, что ни один человек не вышел из машины и не “проучил” негодяя.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб