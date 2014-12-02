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ВС РФ вышли в Сумскую область на отдельных участках границы

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Путин впервые после атак ВСУ посетил Курскую область и встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион, – сообщают в пресс-службе Кремля.

Президент посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск. По данным ТАСС, он поручил в кратчайшие сроки выбить противника из региона и продумать план создания зоны безопасности вдоль границы.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Президенту, что более 86% от площади, ранее занятой ВСУ, освобождено. Он также заявил, что более 400 украинских военных были взяты в плен.

По данным Генштаба, отдельные формирования ВС РФ уже вышли в Сумскую область Украины.

Видео: Кремль

Теги: валерий герасимов, владимир путин, курская область, сво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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