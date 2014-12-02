ВС РФ вышли в Сумскую область на отдельных участках границы

Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион, – сообщают в пресс-службе Кремля.
Президент посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск. По данным ТАСС, он поручил в кратчайшие сроки выбить противника из региона и продумать план создания зоны безопасности вдоль границы.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Президенту, что более 86% от площади, ранее занятой ВСУ, освобождено. Он также заявил, что более 400 украинских военных были взяты в плен.
По данным Генштаба, отдельные формирования ВС РФ уже вышли в Сумскую область Украины.
Видео: Кремль
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