ВС РФ вышли в Сумскую область на отдельных участках границы

Путин впервые после атак ВСУ посетил Курскую область и встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион, – сообщают в пресс-службе Кремля.

Президент посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск. По данным ТАСС, он поручил в кратчайшие сроки выбить противника из региона и продумать план создания зоны безопасности вдоль границы.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Президенту, что более 86% от площади, ранее занятой ВСУ, освобождено. Он также заявил, что более 400 украинских военных были взяты в плен.

По данным Генштаба, отдельные формирования ВС РФ уже вышли в Сумскую область Украины.

Видео: Кремль