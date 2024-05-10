  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госжилинспекцию Петербурга возглавил Юрий Кузин
Сегодня, 11:50
191
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Госжилинспекцию Петербурга возглавил Юрий Кузин

0 0

Должность Юрий Кузин занял с 31 марта.

Врио начальника Государственной жилищной инспекции Петербурга стал Юрий Кузин, который работает в ведомстве долгие годы. Соответствующая информация появилась на сайте Смольного. 

Должность Юрий Кузин занял 31 марта, ранее он был заместителем руководителя. В обязанности входили курирование и координация работы аналитического отдела, отдела по взаимодействию с населением и СМИ и отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. 

До Юрия Кузина Госжилинспекцию города возглавляла Ольга Акацевич. В настоящее время она является главой администрации Красносельского района.

Фото: Piter.TV 

Теги: жилинспекция петербурга, правительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии