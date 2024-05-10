Госжилинспекцию Петербурга возглавил Юрий Кузин

Должность Юрий Кузин занял с 31 марта.

Врио начальника Государственной жилищной инспекции Петербурга стал Юрий Кузин, который работает в ведомстве долгие годы. Соответствующая информация появилась на сайте Смольного.

Должность Юрий Кузин занял 31 марта, ранее он был заместителем руководителя. В обязанности входили курирование и координация работы аналитического отдела, отдела по взаимодействию с населением и СМИ и отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

До Юрия Кузина Госжилинспекцию города возглавляла Ольга Акацевич. В настоящее время она является главой администрации Красносельского района.

Фото: Piter.TV