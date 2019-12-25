Сотрудника Смольного назначили врио гендиректора "Метростроя"

Иван Каргин будет врио до 10 марта 2021 года.

Совет директоров ОАО "Метрострой" избрал временного исполняющего обязанности генерального директора компании. Им стал заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Иван Каргин.

Заседание совета директоров прошло 27-го января в заочном формате. Каргин вступит в должность с 3 февраля. Он будет врио до 10 марта, после чего изберут генерального директора.

Иван Каргин родился в 1982 году. Свою карьеру в Смольном начал в 2007 году с должности главного специалиста-юрисконсульта в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли. Несколько лет проработал в Комитете финансового контроля, а в 2013 перешел в КРТИ. Там он занимался имущественными вопросами и нормативно-методическим обеспечением деятельности ведомства.

На данный момент "Местрострой" находится в предбанкротном состоянии. В связи с этим в Петербурге учредили новую компанию, которая будет заниматься строительством подземки. Городу подарили 65% акций АО "Метрострой Северной столицы".

Фото: gov.spb.ru